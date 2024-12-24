Кеньон Мартин выбыл как минимум на две недели из-за стрессовой реакции в стопе

Кеньон Мартин пропустит как минимум две недели из-за травмы.

МРТ-обследование выявило у форварда «Филадельфии» стрессовую реакцию в левой стопе. Врачи повторно оценят состояние игрока примерно через две недели.

23-летний Мартин в нынешнем сезоне набирает 6,4 очка и 3,0 подбора в среднем за матч.