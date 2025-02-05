«Филадельфия» рассматривает варианты обмена Кеньона Мартина-младшего
«Филадельфия» планирует обменять Кеньона Мартина-младшего перед дедлайном.
«Сиксерс» рассматривают варианты обмена форварда и не включили его в заявку на вчерашний матч против «Мэверикс» (118:116).
Ожидается, что Мартина обменяют до дедлайна. «Филадельфия» решила не выпускать игрока на площадку, чтобы избежать травмы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем