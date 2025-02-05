«Филадельфия» рассматривает варианты обмена Кеньона Мартина-младшего

«Филадельфия» планирует обменять Кеньона Мартина-младшего перед дедлайном.

«Сиксерс» рассматривают варианты обмена форварда и не включили его в заявку на вчерашний матч против «Мэверикс» (118:116).

Ожидается, что Мартина обменяют до дедлайна. «Филадельфия » решила не выпускать игрока на площадку, чтобы избежать травмы.