  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Даллас» предложил возврат средств болельщикам, которые отменили сезонные абонементы после обмена Дончича
43

«Даллас» предложил возврат средств болельщикам, которые отменили сезонные абонементы после обмена Дончича

«Мэверикс» готовы компенсировать траты недовольным болельщикам.

«Даллас» предложил возврат средств болельщикам, которые отменили сезонные абонементы после обмена многолетнего лидера команды Луки Дончича в «Лейкерс».

«Мы ценим отношения с каждым обладателем сезонных абонементов. Наши представители готовы отреагировать на любые запросы этих людей», – сообщила вице-президент «Мэверикс» по корпоративным коммуникациям Эрин Файнголд.

После неожиданной сделки часть поклонников «Далласа» начала протестовать возле домашней арены клуба.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
болельщики
logoЛука Дончич
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич попрощался с Далласом: «Всегда думал, что проведу в «Мэверикс» всю карьеру. Очень хотел принести городу титул»
323 февраля, 07:04
Болельщики «Мэверикс» принесли гроб к домашней арене и провели символическую церемонию прощания с клубом
483 февраля, 06:31Видео
Болельщики «Далласа» собираются возле «Американ Эйрлайнс-центра» в знак протеста против обмена Луки Дончича
592 февраля, 19:45Фото
Лука Дончич – дразнившему его болельщику: «Ну и кто плачет, мазафакер?»
1831 мая 2024, 07:10Видео
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Фенербахче» примет «Реал», «Панатинаикос» – «Анадолу Эфес» и другие матчи
8 минут назад
Стив Керр об обмене Эндрю Уиггинса: «У него только что родился сын. Мы не взяли бы титул в 22 году без него»
655 минут назад
«Шэмс всегда знал». Bleacher Report выложил анимационную версию обмена Джимми Батлера
4сегодня, 07:31Видео
Энтони Эдвардс об обмене Луки Дончича: «Они создали монстра. Куплю билеты в первый ряд на его первый матч в Далласе»
7сегодня, 07:15
Бросок Дариуса Гарлэнда с логотипа под сирену принес «Кливленду» победу над «Детройтом»
7сегодня, 06:54Видео
Жорди Фернандес покинул пост главного тренера сборной Канады
1сегодня, 06:40
НБА. 50 очков Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» крупно обыграть «Финикс», 24+13 от Фокса помогли «Сан-Антонио» справиться с «Атлантой» и другие результаты
197сегодня, 06:30
Леброн Джеймс Луке Дончичу: «Вот что мы будем делать!»
8сегодня, 06:25Видео
Кевин О’Коннор: «Отличная сделка по Джимми Батлеру для «Хит». Эндрю Уиггинс подходит их системе»
12сегодня, 06:05
Игроки «Майами» узнали об обмене Джимми Батлера во время матча
14сегодня, 05:52Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Сумма согласована еще в октябре». Стивен Эй Смит подтвердил скорое подписание контракта на 100 миллионов долларов с ESPN
20 минут назад
Общий бюджет БК «Астана» составляет около 400 миллионов рублей
35 минут назад
Еврокубок. «Бешикташ» победил «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты
вчера, 20:59
Хавьер Паскуаль о победе над «Енисеем»: «Такие матчи случаются, самое главное – это одержать победу в концовке»
вчера, 19:45
Велимир Перасович о победе над «Пармой»: «Проявили характер»
1вчера, 19:21
Брайан Уиндхорст об обмене Луки Дончича: «Никто не знал»
5вчера, 18:23
Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Юсуф Нуркич присутствовали на тренировке «Финикса»
вчера, 18:16
Дмитрий Пиршин о Матасе Бузелисе: «До сих пор работаем, постоянно общаемся»
1вчера, 17:46
«Милуоки» вел переговоры с «Чикаго» об обмене Зака ​​Лавина
вчера, 16:15
Алексей Швед: «Это точно не моя оптимальная форма. Дайте еще три матча»
вчера, 14:30
Рекомендуем