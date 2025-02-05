«Даллас» предложил возврат средств болельщикам, которые отменили сезонные абонементы после обмена Дончича
«Мэверикс» готовы компенсировать траты недовольным болельщикам.
«Даллас» предложил возврат средств болельщикам, которые отменили сезонные абонементы после обмена многолетнего лидера команды Луки Дончича в «Лейкерс».
«Мы ценим отношения с каждым обладателем сезонных абонементов. Наши представители готовы отреагировать на любые запросы этих людей», – сообщила вице-президент «Мэверикс» по корпоративным коммуникациям Эрин Файнголд.
После неожиданной сделки часть поклонников «Далласа» начала протестовать возле домашней арены клуба.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем