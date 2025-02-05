«Даллас» предложил возврат средств болельщикам, которые отменили сезонные абонементы после обмена Дончича

«Мэверикс» готовы компенсировать траты недовольным болельщикам.

«Даллас» предложил возврат средств болельщикам, которые отменили сезонные абонементы после обмена многолетнего лидера команды Луки Дончича в «Лейкерс».

«Мы ценим отношения с каждым обладателем сезонных абонементов. Наши представители готовы отреагировать на любые запросы этих людей», – сообщила вице-президент «Мэверикс» по корпоративным коммуникациям Эрин Файнголд.

После неожиданной сделки часть поклонников «Далласа » начала протестовать возле домашней арены клуба.