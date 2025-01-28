Игрока Дьюка стошнило на паркет во время матча NCAA. Одного из болельщиков по ходу игры отправили в больницу после потери сознания

Во время матча NCAA состоялось сразу два неприятных инцидента.

Новичка Дьюка Хамана Малуача стошнило на паркет прямо во время игры. Его здоровью ничего не угрожает.

Матч пришлось останавливать во второй раз. Одного из болельщиков срочно отправили в больницу после потери сознания. О его состоянии не сообщается.

Дьюк победил Северную Каролину Стэйт, отыграв по ходу 13-очковое отставание.