Игрока Дьюка стошнило на паркет во время матча NCAA. Одного из болельщиков по ходу игры отправили в больницу после потери сознания
Во время матча NCAA состоялось сразу два неприятных инцидента.
Новичка Дьюка Хамана Малуача стошнило на паркет прямо во время игры. Его здоровью ничего не угрожает.
Матч пришлось останавливать во второй раз. Одного из болельщиков срочно отправили в больницу после потери сознания. О его состоянии не сообщается.
Дьюк победил Северную Каролину Стэйт, отыграв по ходу 13-очковое отставание.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем