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Судья по делу об убийстве отца Майкла Джордана просит отпустить Дэниэла Грина, отбывающего пожизненный срок за это преступление

Дэниэл Грин отбывает пожизненный срок за убийство Джеймса Джордана в 1996 году.

Судья, принявший решение по этому делу, просит отпустить его. Грегори Уикс объяснил, что эксперт по крови, проводивший исследование салона автомобиля, в котором, предположительно, был застрелен отец Майкла Джордана, опустила результаты, которые не позволяли однозначно определить вещество, обнаруженное в машине, как кровь.

По версии следствия, Джеймс Джордан был застрелен спящим в автомобиле во время ограбления. Дэниэл Грин рассказывал, что помог приятелю, Лэрри Демери, занимавшемуся розничной наркоторговлей, избавиться от тела, но не присутствовал при самом убийстве.

Лэрри Демери был ключевым свидетелем обвинения, позволившим осудить Грина на пожизненный срок.

Судья заявил, что допущенные во время следствия ошибки преследовали его все эти годы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ABC News
происшествия
logoМайкл Джордан
logoНБА
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