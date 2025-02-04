Майкл Мэлоун: «Денвер» не будет обменивать Майкла Портера»

Майкл Мэлоун прояснил будущее Майкла Портера в «Наггетс».

Главный тренер «Денвера » развеял слухи о возможном обмене форварда, заявив после победы над «Новым Орлеаном», что клуб «не торгует» 26-летним баскетболистом.

Портер набрал в понедельник рекордные для себя в сезоне 36 очков при 12 из 22 с игры, включая 7 из 12 трехочковых. После матча Мэлоуна спросили, обсуждал ли он с Портером слухи об обмене.

«Нет, потому что мы не обмениваем Майкла Портера . Поэтому я ни с кем и не разговариваю по этому поводу», – заявил Мэлоун.