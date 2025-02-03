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Реакция на обмен Луки Дончича и проигрыш «Зениту» – в новом выпуске влога ЦСКА

ЦСКА выложил новый репортаж в рамках серии «ДомашнийВлог».

В этом выпуске реакция на события в мире спорта, включая обмен Луки Дончича на Энтони Дэвиса и комментарии по итогам матча ЦСКА – «Зенит» (66:79).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ПБК ЦСКА
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