Реакция на обмен Луки Дончича и проигрыш «Зениту» – в новом выпуске влога ЦСКА
ЦСКА выложил новый репортаж в рамках серии «ДомашнийВлог».
В этом выпуске реакция на события в мире спорта, включая обмен Луки Дончича на Энтони Дэвиса и комментарии по итогам матча ЦСКА – «Зенит» (66:79).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ПБК ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем