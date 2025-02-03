Яннис Адетокумбо: «Нельзя осуждать команды и игроков за стремление победить любой ценой»
Яннис Адетокумбо сделал выводы из обмена Луки Дончича.
«Понимаю суть этого бизнеса. Иногда командам приходится делать то, что лучше для организации, их позиций в стремлении к величию и титулам. Но это относится к обеим сторонам. Нельзя применять двойные стандарты.
Команды делают шаги в лучшем для них направлении, берут игрока, который поможет им победить прямо сейчас, а игрок переходит в другой клуб, чтобы получить шанс на титул. Нельзя гвоздить его за это, осуждать за отсутствие преданности, то, что он подвел фанатов.
История показывает, что нужно делать то, что лучше для тебя и твоей семьи. И добиваться победы любой ценой», – заключил звездный форвард «Милуоки».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Нема
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