После обмена Де’Аарона Фокса шансы на чемпионство «Сан-Антонио» выросли более чем в 3 раза. Коэффициент на титул «Сакраменто» поднялся с 101.00 до 201.00

Трехсторонний обмен между «Чикаго», «Сан-Антонио» и «Сакраменто» повлиял на чемпионские расклады в НБА.

В результате сделки разыгрывающий Де’Аарон Фокс перешел в «Сан-Антонио», а защитник Зак Лавин – в «Сакраменто».

После новости об обмене коэффициент на чемпионство «Сперс» обвалился более чем в 3 раза – с 501.00 до 151.00.

При этом шансы «Сакраменто» на титул уменьшились в два раза – с 101.00 до 201.00.

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