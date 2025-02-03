После обмена Де’Аарона Фокса шансы на чемпионство «Сан-Антонио» выросли более чем в 3 раза. Коэффициент на титул «Сакраменто» поднялся с 101.00 до 201.00
Трехсторонний обмен между «Чикаго», «Сан-Антонио» и «Сакраменто» повлиял на чемпионские расклады в НБА.
В результате сделки разыгрывающий Де’Аарон Фокс перешел в «Сан-Антонио», а защитник Зак Лавин – в «Сакраменто».
После новости об обмене коэффициент на чемпионство «Сперс» обвалился более чем в 3 раза – с 501.00 до 151.00.
При этом шансы «Сакраменто» на титул уменьшились в два раза – с 101.00 до 201.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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