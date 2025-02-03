Жилсон Бангу официально стал игроком «Фенербахче»

«Фенербахче» объявил о переходе центрового «Сарагосы».

Турецкий клуб официально подписал центрового Жисона Бангу (26 лет, 208 см) до 2027 года.

Уроженец Анголы в нынешнем розыгрыше АСВ в составе «Сарагосы» в среднем набирал 13,4 очка и 5,5 подбора за 21 минуту на площадке.