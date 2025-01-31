«Фенербахче» перехватил у «Панатинаикоса» Жилсона Бангу. Турецкий клуб согласовал переход центрового (Чема де Лукас)
«Фенербахче» перехватил у «Панатинаикоса» важного игрока.
Как сообщает испанский инсайдер Чема де Лукас, турецкому клубу удалось договорится с центровым (26 лет, 208 см), которого ранее называли кандидатом на переход в «Пао».
Ожидается, что в эти выходные Бангу проведет последний матч за «Сарагосу», а потом присоединится к «Фенербахче».
Уроженец Анголы в нынешнем розыгрыше АСВ в среднем набирает 13,9 очка и 5,6 подбора за 21 минуту на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Чемы де Лукаса
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