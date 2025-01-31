«Фенербахче» перехватил у «Панатинаикоса» Жилсона Бангу. Турецкий клуб согласовал переход центрового (Чема де Лукас)

«Фенербахче» перехватил у «Панатинаикоса» важного игрока.

Как сообщает испанский инсайдер Чема де Лукас, турецкому клубу удалось договорится с центровым (26 лет, 208 см), которого ранее называли кандидатом на переход в «Пао».

Ожидается, что в эти выходные Бангу проведет последний матч за «Сарагосу», а потом присоединится к «Фенербахче ».

Уроженец Анголы в нынешнем розыгрыше АСВ в среднем набирает 13,9 очка и 5,6 подбора за 21 минуту на площадке.