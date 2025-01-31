«Фенербахче» расстался со Скайларом Мэйсом

«Фенербахче» расторг контракт с бывшим игроком НБА .

«Фенербахче » официально расстался с разыгрывающим Скайларом Мэйсом (27 лет, 191 см).

За время пребывания в турецком клубе американец в среднем набирал 3,7 очка и 1,1 подбора в 14 матчах.