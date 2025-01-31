«Фенербахче» расстался со Скайларом Мэйсом
«Фенербахче» расторг контракт с бывшим игроком НБА .
«Фенербахче» официально расстался с разыгрывающим Скайларом Мэйсом (27 лет, 191 см).
За время пребывания в турецком клубе американец в среднем набирал 3,7 очка и 1,1 подбора в 14 матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: fenerbahce.org
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем