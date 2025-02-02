Евгений Фидий принял участие в «Своей игре»

Евгений Фидий поучаствовал в «Своей игре».

Центровой «Химок» Евгений Фидий принял участие в записи программы «Своя игра» на канале НТВ. В рубрике «Вопросы от…» он проверил у игроков знания о российском баскетболе.

Эрудиты не смогли ответить на два вопроса баскетболиста из пяти.