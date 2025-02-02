Евгений Фидий принял участие в «Своей игре»
Евгений Фидий поучаствовал в «Своей игре».
Центровой «Химок» Евгений Фидий принял участие в записи программы «Своя игра» на канале НТВ. В рубрике «Вопросы от…» он проверил у игроков знания о российском баскетболе.
Эрудиты не смогли ответить на два вопроса баскетболиста из пяти.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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