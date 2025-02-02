Чемпионат Греции. «Олимпиакос» выиграл у «Промитеаса» в гостях, «Панионис» был сильнее «Кардицаса»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Олимпиакос» выиграл у «Промитеаса » в гостях. «Панионис» был сильнее «Кардицаса». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 17-0, Олимпиакос – 15-2, АЕК – 9-8, Паниониос – 8-8, Кардицас – 8-9, Промитеас – 8-9, ПАОК – 8-9, Перистери – 7-10, Лаврион – 6-10, Арис – 6-11, Марусси – 5-12, Колоссос – 4-13. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.