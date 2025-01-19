Чемпионат Греции. АЕК – ПАОК, «Кардицас» сыграет с «Промитеасом»
Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.
АЕК примет ПАОК. «Кардицас» встретится с «Промитеасом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Панатинаикос – 14-0, Олимпиакос – 13-1, Промитеас – 8-6, АЕК – 7-7, Кардицас – 7-7, ПАОК – 7-7, Паниониос – 7-8, Перистери – 6-9, Лаврион – 5-10, Арис – 5-10, Марусси – 5-10, Колоссос – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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