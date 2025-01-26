Чемпионат Греции. «Олимпиакос» разобрался с АЕКом, «Колоссос» был сильнее «Кардицаса»
Сегодня прошли два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.
«Олимпиакос» разобрался с АЕКом, «Колоссос» был сильнее «Кардицаса».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Панатинаикос – 16-0, Олимпиакос – 14-2, АЕК – 8-8, Кардицас – 8-8, Промитеас – 8-8, ПАОК – 8-8, Паниониос – 7-8, Перистери – 7-9, Лаврион – 5-10, Арис – 5-11, Марусси – 5-11, Колоссос – 4-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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