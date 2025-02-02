«Чертов брехун!!!». Леброн Джеймс отреагировал на сообщение о трениях с Энтони Дэвисом

Леброну Джеймсу не понравились слова инсайдера Билла Рейтера.

Репортер заявил, что в прошлом году Джеймс был раздражен игрой Дэвиса , и это отношение перетекло на нынешний сезон и повлияло на переход центрового в «Мэверикс». Инсайдер посчитал, что обмен подтверждает прошлогодние сведения.

«Ты чертов брехун!!!» – прокомментировал выступление журналиста Джеймс в соцсетях.

По сведениям Шэмса Чарании, звездный форвард «Лейкерс » не имел представления о готовящейся в режиме секретности сделке.