«Чертов брехун!!!». Леброн Джеймс отреагировал на сообщение о трениях с Энтони Дэвисом
Леброну Джеймсу не понравились слова инсайдера Билла Рейтера.
Репортер заявил, что в прошлом году Джеймс был раздражен игрой Дэвиса, и это отношение перетекло на нынешний сезон и повлияло на переход центрового в «Мэверикс». Инсайдер посчитал, что обмен подтверждает прошлогодние сведения.
«Ты чертов брехун!!!» – прокомментировал выступление журналиста Джеймс в соцсетях.
По сведениям Шэмса Чарании, звездный форвард «Лейкерс» не имел представления о готовящейся в режиме секретности сделке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Леброна Джеймса
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