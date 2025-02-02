Энтони Дэвис не против перехода в «Даллас»
Энтони Дэвис не возражает против обмена в «Мэверикс».
По информации ESPN, центровой имеет хорошие взаимоотношения с Нико Харрисоном со времен работы генменеджера в Nike и доволен наличием центровых, которые позволят ему выступать на позиции тяжелого форварда.
Ранее Дэвис просил «Лейкерс» приобрести компетентного центрового для укрепления передней линии состава.
Дэвис перейдет в «Даллас» в результате трехстороннего обмена с участием разыгрывающего Луки Дончича.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Марка Джей Спирса
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