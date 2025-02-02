Энтони Дэвис не против перехода в «Даллас»

Энтони Дэвис не возражает против обмена в «Мэверикс».

По информации ESPN, центровой имеет хорошие взаимоотношения с Нико Харрисоном со времен работы генменеджера в Nike и доволен наличием центровых, которые позволят ему выступать на позиции тяжелого форварда.

Ранее Дэвис просил «Лейкерс » приобрести компетентного центрового для укрепления передней линии состава.

Дэвис перейдет в «Даллас » в результате трехстороннего обмена с участием разыгрывающего Луки Дончича.