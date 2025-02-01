Виктор Вембаньяма: «Все еще трудно осознать, что тебя можно обменять, как предмет»
Виктор Вембаньяма высказался об обменах в НБА.
«Все команды совершают обмены. Все еще трудно осознать, что тебя можно обменять, как предмет. Это очень странно», – сказал центровой «Сан-Антонио».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: AP News
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