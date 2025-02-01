Кевин Дюрэнт о трэштоке с Гэри Пэйтоном: «Сказал, что он не смог бы меня удержать»

Кевин Дюрэнт прокомментировал словесную дуэль с легендарным Гэри Пэйтоном.

«Всегда приятно сталкиваться с игроками старшего поколения, особенно если они играли в 90-е, потому что они считают, что то были золотые годы НБА . Так что я стараюсь дать им знать, особенно Гэри , что бы произошло, окажись они на площадке со мной. Они склонны свысока говорить о менталитете игроков нашей эпохи.

Пэйтон – один из моих любимых игроков, тот, на кого я равняюсь, кого очень уважаю. Кажется, мы начали это с ним еще летом в сборной США. Мы все оказались в одной комнате, и первое, что я ему сказал, было то, что он не смог бы меня удержать. «Ты слишком маленький. И парни, которые играли в те времена, тоже не смогли дотянуться до меня». Началось безумие, меня понесло, так все и началось.

У меня хорошие отношения со старшим поколением. Они меня уважают. Я уважаю то, что они сделали. Но есть некоторые легенды, которые по-прежнему сохраняют задор и готовы отвечать на любые вызовы. Джи Пи как раз из их числа, и я уважаю это в нем. Так что в любое время, при любой возможности мы будем устраивать с ним трэшток – пока не умрем. Но все делается с любовью и уважением, конечно», – рассказал игрок «Санз».

Дюрэнт и Пэйтон поговорили по ходу матча в Сан-Франциско.