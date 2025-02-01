Джеймс Харден пересек отметку в 8 тысяч передач за карьеру
Джеймс Харден вписал себя в историю НБА .
По ходу матча с «Шарлотт» (112:104) защитник «Клипперс» стал 13-м игроком в истории НБА, который имеет на своем счету 8 тысяч передач за карьеру.
Харден теперь также входит в элитный клуб из четырех игроков, которые набрали в НБА более 25 тысяч очков и более 8 тысяч передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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