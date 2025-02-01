Джеймс Харден пересек отметку в 8 тысяч передач за карьеру

Джеймс Харден вписал себя в историю НБА .

По ходу матча с «Шарлотт» (112:104) защитник «Клипперс » стал 13-м игроком в истории НБА, который имеет на своем счету 8 тысяч передач за карьеру.

Харден теперь также входит в элитный клуб из четырех игроков, которые набрали в НБА более 25 тысяч очков и более 8 тысяч передач.