Джавейл Макги продолжит карьеру в Пуэрто-Рико, где будет выступать за одну команду с Галлинари
Джавейл Макги переходит в пуэрториканский клуб.
Ветеран НБА с 16-летним стажем присоединился к клубу «Вакерос де Баямон».
Ранее в эту команду перешел другой известный экс-игрок НБА Данило Галлинари. Вместе они играли за «Денвер» с 2012 по 2015 год.
37-летний Макги в последний раз играл за «Сакраменто» в прошлом сезоне, набирая в среднем 4,0 очка и 2,7 подбора в 46 матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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