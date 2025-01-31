Джавейл Макги продолжит карьеру в Пуэрто-Рико, где будет выступать за одну команду с Галлинари

Джавейл Макги переходит в пуэрториканский клуб.

Ветеран НБА с 16-летним стажем присоединился к клубу «Вакерос де Баямон».

Ранее в эту команду перешел другой известный экс-игрок НБА Данило Галлинари. Вместе они играли за «Денвер» с 2012 по 2015 год.

37-летний Макги в последний раз играл за «Сакраменто» в прошлом сезоне, набирая в среднем 4,0 очка и 2,7 подбора в 46 матчах.