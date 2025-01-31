Бронни Джеймс отыграл без замен всю 4-ю четверть матча с «Уизардс» и набрал рекордные в карьере 5 очков
Бронни Джеймс обновил личный рекорд результативности.
Новичок «Лейкерс» отыграл без замен всю 4-ю четверть матча с «Уизардс» (134:96) и записал на свой счет рекордные в карьере 5 очков.
Перед этим в 13 матчах НБА он набрал в сумме 4 очка.
В предыдущей встрече с «Сиксерс» у 55-го номера драфта было 0 очков при 0/5 игры за 15 минут.
Сын Леброна Джеймса набрал в четверг также 2 подбора, 2 передачи и 1 перехват.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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