Пэт Райли может заработать больше миллиона долларов на Супербоуле.

Об этом рассказал журналист Джо Помплиано.

«Ожидается, что Пэт Райли заработает более 1 миллиона долларов, если «Чифс» выиграют Супербоул. И все это благодаря одному умному решению, принятому им почти 40 лет назад.

Пэт Райли привел «Лейкерс» к двум подряд чемпионским титулам НБА в 1987 и 1988 годах. В 1989 году, когда «Лейкерс» собирались выиграть третий подряд чемпионат, Райли подал заявку на регистрацию товарного знака «three-peat». Этот товарный знак был предоставлен Райли и по сути охватывает все, что связано с товарами — шляпы, рубашки, куртки, кружки, рюкзаки и многое другое.

В том году «Лейкерс» проиграли в финале НБА «Детройту», но товарный знак Райли все еще приносит прибыль спустя десятилетия. По имеющимся данным, Райли заработал 300 000 долларов, когда «Буллс» завершили «три-пит» в 1993 году, и еще 600 000 долларов, когда они сделали это снова в 1998 году.

Неизвестно точно, сколько товаров с «три-питом» продадут «Канзас-Сити Чифс», если выиграют свой третий подряд Супербоул. Однако, если сделать поправку на инфляцию 600 000 долларов, которые Пэт Райли заработал в 1998 году, он может заработать еще 1,2 миллиона на победе «Чифс» в Супербоуле », – написал Помплиано.

Супербоул пройдет 9 февраля в Новом Орлеане, «Канзас-Сити» сыграет против «Филадельфии».