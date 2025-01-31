Пэт Райли заработает более 1 миллиона долларов, если «Чифс» выиграют Супербоул
Об этом рассказал журналист Джо Помплиано.
«Ожидается, что Пэт Райли заработает более 1 миллиона долларов, если «Чифс» выиграют Супербоул. И все это благодаря одному умному решению, принятому им почти 40 лет назад.
Пэт Райли привел «Лейкерс» к двум подряд чемпионским титулам НБА в 1987 и 1988 годах. В 1989 году, когда «Лейкерс» собирались выиграть третий подряд чемпионат, Райли подал заявку на регистрацию товарного знака «three-peat». Этот товарный знак был предоставлен Райли и по сути охватывает все, что связано с товарами — шляпы, рубашки, куртки, кружки, рюкзаки и многое другое.
В том году «Лейкерс» проиграли в финале НБА «Детройту», но товарный знак Райли все еще приносит прибыль спустя десятилетия. По имеющимся данным, Райли заработал 300 000 долларов, когда «Буллс» завершили «три-пит» в 1993 году, и еще 600 000 долларов, когда они сделали это снова в 1998 году.
Неизвестно точно, сколько товаров с «три-питом» продадут «Канзас-Сити Чифс», если выиграют свой третий подряд Супербоул. Однако, если сделать поправку на инфляцию 600 000 долларов, которые Пэт Райли заработал в 1998 году, он может заработать еще 1,2 миллиона на победе «Чифс» в Супербоуле», – написал Помплиано.
Супербоул пройдет 9 февраля в Новом Орлеане, «Канзас-Сити» сыграет против «Филадельфии».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий