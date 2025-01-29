Энтони Дэвис пропустит как минимум неделю из-за растяжения мышц живота
Энтони Дэвис выбыл как минимум на неделю .
«Лейкерс» объявили, что центровой команды Энтони Дэвис пройдет повторное обследование через неделю. МРТ подтвердила растяжение мышц живота.
Дэвис получил травму в первой четверти встречи с «Сиксерс» (104:118) и вынужден был досрочно покинуть площадку. Центровой спел набрать 4 очка и сделать 2 подбора.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем