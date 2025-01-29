Энтони Дэвис пропустит как минимум неделю из-за растяжения мышц живота

Энтони Дэвис выбыл как минимум на неделю .

«Лейкерс » объявили, что центровой команды Энтони Дэвис пройдет повторное обследование через неделю. МРТ подтвердила растяжение мышц живота.

Дэвис получил травму в первой четверти встречи с «Сиксерс» (104:118) и вынужден был досрочно покинуть площадку. Центровой спел набрать 4 очка и сделать 2 подбора.