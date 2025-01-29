«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Джексоном Роу

«Уорриорз» подписали Джексона Роу.

«Голден Стэйт » объявил о подписании двустороннего контракта с легким форвардом Джексоном Роу (27 лет, 201 см).

Роу, который не был выбран на драфте в 2020 году, в среднем набирал 14,8 очка и делал 7,7 подбора за матч в составе «Санта-Круза» в G-лиге.