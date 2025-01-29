«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Джексоном Роу
«Уорриорз» подписали Джексона Роу.
«Голден Стэйт» объявил о подписании двустороннего контракта с легким форвардом Джексоном Роу (27 лет, 201 см).
Роу, который не был выбран на драфте в 2020 году, в среднем набирал 14,8 очка и делал 7,7 подбора за матч в составе «Санта-Круза» в G-лиге.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Голден Стэйт»
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