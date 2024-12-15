«Индиана» не заинтересована в обмене Майлза Тернера

«Индиана» не собирается обменивать Майлза Тернера.

«Пэйсерс» не заинтересованы в обмене центрового Майлза Тернера , который в предстоящем межсезонье впервые станет неограниченно свободным агентом, сообщает журналист Эван Сайдери.

«Индиана » по-прежнему рассматривает Тернера как ценную часть своей основы наряду с Тайризом Халибертоном и Паскалем Сиакамом.