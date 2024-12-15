«Индиана» не заинтересована в обмене Майлза Тернера
«Индиана» не собирается обменивать Майлза Тернера.
«Пэйсерс» не заинтересованы в обмене центрового Майлза Тернера, который в предстоящем межсезонье впервые станет неограниченно свободным агентом, сообщает журналист Эван Сайдери.
«Индиана» по-прежнему рассматривает Тернера как ценную часть своей основы наряду с Тайризом Халибертоном и Паскалем Сиакамом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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