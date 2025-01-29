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Джаред Маккейн: «Классно, что меня включили в состав Турнира восходящих звезд, несмотря на травму»

Джаред Маккейн получил неожиданный вызов на Звездный уикенд.

Новичок «Филадельфии» включен в состав Турнира восходящих звезд, несмотря на перенесенную в середине декабря операцию.

«Изначально это было одной из моих целей, но я не понимал, смогу ли попасть в этот список с учетом количества проведенных матчей. Классно, что меня все же включили в состав Турнира восходящих звезд, несмотря на травму и операцию.

Я заплакал, когда узнал о степени серьезности травмы и времени на восстановление. Было так обидно выпасть на столь длительный срок с учетом всей проделанной работы. Особенно тяжело пришлось в тот вечер, когда узнал... Но сейчас я в порядке, шаг за шагом двигаюсь вперед», – рассказал Маккейн.

Маккейн до получения травмы был главным претендентом на награду «Лучший новичок года». Он получил приз «Лучший новичок месяца» от Востока за ноябрь. В 23 матчах регулярки защитник набирал 15,3 очка, 2,4 подбора и 2,6 передачи при 38% из-за дуги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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