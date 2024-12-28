Ив Мисси котируется главным фаворитом на звание «Новичок года» в НБА. Маккейн выбыл из-за разрыва мениска

Букмекеры обновили котировки в линии «Новичок года» в НБА-2024/25.

Главным фаворитом стал Ив Мисси. На центрового «Нового Орлеана» дают коэффициент 3.10. Вторым идет Стефон Касл (3.40), третьим – Зак Иди (6.00).

Джаред Маккейн выбыл из рейтинга. Защитник «Филадельфии» порвал мениск и выбыл до конца сезона. До травмы он котировался первым фаворитом за 1.57.

Новичок года в НБА по версии букмекеров:

Ив Мисси («Новый Орлеан») – 3.10; Стефон Касл («Сан-Антонио») – 3.40; Зак Иди («Мемфис») – 6.00; Александр Сарр («Вашингтон») – 10.00; Заккари Рисаше («Атланта») – 13.00.

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Маккейн выбыл до конца сезона. Кто теперь главный фаворит на «Новичка года» в НБА?