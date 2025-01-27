Джон Лукас стал руководителем программы развития игроков в женском «Лас-Вегасе»
Джон Лукас III продолжит карьеру в женской НБА.
Бывший баскетболист отыграл 8 сезонов в НБА, после чего работал в тренерских штабах «Миннесоты», «Лейкерс» и «Финикса».
Лукас будет работать под руководством главного тренера команды Бекки Хэммон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Лас-Вегаса»
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