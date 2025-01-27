Джон Лукас стал руководителем программы развития игроков в женском «Лас-Вегасе»

Джон Лукас III продолжит карьеру в женской НБА.

Бывший баскетболист отыграл 8 сезонов в НБА, после чего работал в тренерских штабах «Миннесоты», «Лейкерс » и «Финикса ».

Лукас будет работать под руководством главного тренера команды Бекки Хэммон .