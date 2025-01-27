«Не может провести ни дня без баскетбола». НБА организовала поездку Эй Джей Дибанцы в Париж и услуги персонального тренера

Эй Джей Дибанца поучаствовал в мероприятиях НБА в Париже.

Главный претендент на 1-й номер драфта-2026 НБА плотно взаимодействует с лигой. После упоминания о желании молодого игрока посетить матч в Париже НБА взяла на себя организацию визита.

«НБА помогла нам устроить все это, пообщаться с рядом лиц, организовать встречи. Они помогли с персональным тренером, потому что Эй Джей не может прожить ни дня без баскетбола», – поделился отец баскетболиста.

Сам молодой игрок заявил, что хотел бы играть с Виктором Вембаньямой в «Сперс».

«В Сан-Антонио нет налогов от штата.

Думаю о 2026 году со дня, когда начал вести мяч. Он становится все ближе, но до сих пор кажется мне далекой мечтой», – прокомментировал свое будущее Дибанца.