Джон Эгбуну завершил выступление за «Бреоган» по обоюдному согласию сторон
Джон Эгбуну покинул «Бреоган».
30-летний американский центровой (208 см) начал сезон в Китае, но получал мало игрового времени и был отчислен из «Шанхая» в ноябре.
Эгбуну провел 5 матчей за «Бреоган» в январе этого года, набирая 5,4 очка и 2,2 подбора за 9,2 минуты в среднем в чемпионате Испании. Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному решению.
«Бреоган» идет 12-м в турнире с результатом 7-11.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Бреогана»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем