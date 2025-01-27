Джон Эгбуну завершил выступление за «Бреоган» по обоюдному согласию сторон

Джон Эгбуну покинул «Бреоган».

30-летний американский центровой (208 см) начал сезон в Китае, но получал мало игрового времени и был отчислен из «Шанхая» в ноябре.

Эгбуну провел 5 матчей за «Бреоган» в январе этого года, набирая 5,4 очка и 2,2 подбора за 9,2 минуты в среднем в чемпионате Испании. Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному решению.

«Бреоган» идет 12-м в турнире с результатом 7-11.