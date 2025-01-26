ACB. «Жирона» нанесла поражение «Уникахе», «Валенсия» обыграла «Манресу» и другие результаты
Сегодня прошли четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Жирона» нанесла поражение «Уникахе», «Валенсия» обыграла «Манресу».
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Положение команд: Валенсия – 14-4, Уникаха – 14-4, Реал – 13-4, Тенерифе – 12-5, Ховентуд – 12-6, Гран-Канария – 10-7, Манреса – 10-8, Барселона – 9-8, Сарагоса – 8-9, Мурсия – 8-9, Баскония – 8-9, Бреоган – 7-11, Форса Льейда – 6-11, Гранада – 6-12, Бильбао – 6-12, Жирона – 6-12, Андорра – 5-12, Баскет Корунья – 4-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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