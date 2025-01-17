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Артур Куруц перешел из «Мурсии» в «Бреоган»

Артур Куруц закончил выступление за «Мурсию».

Стороны решили разорвать контракт по обоюдному соглашению.

Защитник (24 года, 193 см) из Латвии проводил второй сезон в испанском клубе, получая всего 7,6 минуты игрового времени и набирая 1,9 очка в среднем.

Куруц продолжит карьеру в «Бреогане».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бреогана»
Артур Куруц
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Артур Куруц перейдет в «Мурсию»
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