Артур Куруц перешел из «Мурсии» в «Бреоган»

Артур Куруц закончил выступление за «Мурсию».

Стороны решили разорвать контракт по обоюдному соглашению.

Защитник (24 года, 193 см) из Латвии проводил второй сезон в испанском клубе, получая всего 7,6 минуты игрового времени и набирая 1,9 очка в среднем.

Куруц продолжит карьеру в «Бреогане».