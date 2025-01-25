Зак Лавин предпочел бы остаться в «Чикаго» после дедлайна
Зак Лавин не хочет покидать «Буллс».
Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, предпочел бы остаться в «Чикаго» после дедлайна 6 февраля.
Лавин надеялся покинуть «Буллс» в прошлом сезоне, но сейчас ситуация изменилась. В 40 матчах 29-летний баскетболист набирает 24,0 очка, 4,8 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.
Чикагский клуб рассмотрит варианты обмена Зака, несмотря на его готовность выступать за команду
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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