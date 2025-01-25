Зак Лавин предпочел бы остаться в «Чикаго» после дедлайна

Зак Лавин не хочет покидать «Буллс».

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, предпочел бы остаться в «Чикаго » после дедлайна 6 февраля.

Лавин надеялся покинуть «Буллс» в прошлом сезоне, но сейчас ситуация изменилась. В 40 матчах 29-летний баскетболист набирает 24,0 очка, 4,8 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.

Чикагский клуб рассмотрит варианты обмена Зака, несмотря на его готовность выступать за команду