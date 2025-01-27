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Адриатическая лига. «Дубай» разгромил «Мегу»

Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Сербская «Мега» крупно уступила «Дубаю» из ОАЭ.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 15-2, Будучность Черногория – 15-2, Црвена Звезда Сербия – 14-3, Дубай ОАЭ – 13-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 11-6, Цедевита-Олимпия Словения – 10-7, Задар Хорватия – 10-8, Спартак Суботица Сербия – 10-8, Мега Сербия – 8-10, ФМП Сербия – 8-10, Борац Чачак Сербия – 7-11, Сплит Хорватия – 6-11, Студентски центар Черногория – 6-12, КРКА Словения – 4-14, Цибона Хорватия – 2-15, Морнар Бар Черногория – 1-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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