Джей Джей Редик прояснил слова об «отсутствии права на ошибку» у «Лейкерс»: «Это касалось не состава, а природы нашей игры»
Джей Джей Редик прояснил недавнее резонансное высказывание.
Главный тренер «Лейкерс» после одного из январских поражений заявил, что игра команды не подразумевает права на ошибку, похожие слова произнес и Леброн Джеймс.
«Эти слова не связаны с нашим составом. Они о природе того, как мы играем, о том, как мы играем через наших лучших игроков.
Скажем, у нас нет Стефена Карри, который может легко генерировать по 10-12 трехочковых за игру. Я более всего обращался к математике», – заявил Редик после победы над «Уорриорз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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