Джей Джей Редик прояснил слова об «отсутствии права на ошибку» у «Лейкерс»: «Это касалось не состава, а природы нашей игры»

Джей Джей Редик прояснил недавнее резонансное высказывание.

Главный тренер «Лейкерс » после одного из январских поражений заявил, что игра команды не подразумевает права на ошибку, похожие слова произнес и Леброн Джеймс.

«Эти слова не связаны с нашим составом. Они о природе того, как мы играем, о том, как мы играем через наших лучших игроков.

Скажем, у нас нет Стефена Карри, который может легко генерировать по 10-12 трехочковых за игру. Я более всего обращался к математике», – заявил Редик после победы над «Уорриорз».