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Леброн Джеймс: «Наша команда так устроена, что для победы мы должны играть в баскетбол, близкий к идеальному»

Леброн Джеймс назвал важную особенность «Лейкерс».

Во время общения с журналистами после поражения от «Клипперс» (102:116) форвард заявил, что с учетом игровой схемы «озерники» не могут позволять себе вольностей и ошибок в противостояниях с ведущими командами лиги.

Журналист: Вы можете дать себе больше свободы? Есть ли что-то такое, что вы могли бы делать в некоторых матчах, чтобы облегчить себе задачу?

Джеймс: Нет. Так устроена наша команда, у нас нет права на ошибку.

Журналист: Как вы справляетесь с этим психологически, когда нужно играть в баскетбол, близкий к идеальному?

Джеймс: У нас нет выбора. Так устроена наша команда... Мы должны играть в баскетбол, близкий к идеальному.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
logoКлипперс
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
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