Джей Джей Редик о поражении от «Клипперс»: «В процессе роста случаются некоторые трудности, и это нормально»
Джей Джей Редик отреагировал на поражение от «Клипперс».
«Озерники» уступили со счетом 102:116.
«Считаю, мы все еще растем. Не секрет, что в процессе роста случаются некоторые трудности, и это нормально.
Наша команда – единое целое. Гораздо чаще мы на одной волне, нежели наоборот. Мы продолжим расти и развиваться, но сегодня было и кое-что хорошее. Мы должны стараться прогрессировать дальше.
Это один из тех матчей, когда важно, чтобы атака помогала вашей защите. Но мы не попадали и теряли мяч. Хотя в первой половине с этим было лучше», – считает главный тренер «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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