Джей Джей Редик о поражении от «Клипперс»: «В процессе роста случаются некоторые трудности, и это нормально»

Джей Джей Редик отреагировал на поражение от «Клипперс».

«Озерники» уступили со счетом 102:116.

«Считаю, мы все еще растем. Не секрет, что в процессе роста случаются некоторые трудности, и это нормально.

Наша команда – единое целое. Гораздо чаще мы на одной волне, нежели наоборот. Мы продолжим расти и развиваться, но сегодня было и кое-что хорошее. Мы должны стараться прогрессировать дальше.

Это один из тех матчей, когда важно, чтобы атака помогала вашей защите. Но мы не попадали и теряли мяч. Хотя в первой половине с этим было лучше», – считает главный тренер «Лейкерс ».