Эй Джей Дибанца хочет стать одноклубником Вембаньямы: «Мы бы составили сумасшедший дуэт»
Эй Джей Дибанца назвал игрока НБА, с которым хочет играть в одной команде.
По прогнозам ESPN, 17-летний форвард будет главным претендентом на 1-й номер драфта-НБА 2026 года. Дибанца считается одним из самых перспективных игроков за последние пять лет.
«Виктор Вембаньяма – нереальный, он творит безумные вещи на площадке. Мне кажется, мы бы составили просто сумасшедший дуэт. Хотя шансы на то, что это случится, очень малы. Но я подумал именно об этом, когда его задрафтовали. Посмотрим», – признался Дибанца.
21-летний Виктор Вембаньяма представляет «Сан-Антонио».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
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