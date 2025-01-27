Эй Джей Дибанца хочет стать одноклубником Вембаньямы: «Мы бы составили сумасшедший дуэт»

Эй Джей Дибанца назвал игрока НБА, с которым хочет играть в одной команде.

По прогнозам ESPN, 17-летний форвард будет главным претендентом на 1-й номер драфта-НБА 2026 года. Дибанца считается одним из самых перспективных игроков за последние пять лет.

«Виктор Вембаньяма – нереальный, он творит безумные вещи на площадке. Мне кажется, мы бы составили просто сумасшедший дуэт. Хотя шансы на то, что это случится, очень малы. Но я подумал именно об этом, когда его задрафтовали. Посмотрим», – признался Дибанца.

21-летний Виктор Вембаньяма представляет «Сан-Антонио ».