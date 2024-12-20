Кевин Дюрэнт об Эй Джей Дибанце: «У него подходящее тело, чтобы стать профессионалом с 20-летней карьерой в лиге»
Звезды «Финикса» пообщались с претендентом на 1-й номер драфта-2026.
«Мне он очень понравился. Спросил его, когда он снова играет. Хочу посмотреть. Я познакомился с ним два года назад, когда он был в старшей школе. Он приходил поработать с нами.
Меня уже тогда впечатлила его антропометрия, плавность движений, умение вести мяч. Он хорошо бросал в прыжке. У него подходящее тело, чтобы стать профессионалом с 20-летней карьерой в лиге. Очень энергичен», – описал юношу Кевин Дюрэнт.
«Уже виден уровень зрелости. Его соревновательный дух понятен в общении. Всегда сразу ясно, когда кто-то взрослее, чем должен быть», – поделился Девин Букер.
Дибанца будет выступать за университет Бригама Янга. По информации источников, баскетболист уже подписал рекламный контракт NIL на 5 миллионов долларов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Andscape
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