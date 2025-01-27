Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» разгромил «Яловаспор»
Сегодня прошел один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Анадолу Эфес» разгромил «Яловаспор».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче – 14-1, Тофаш – 12-4, Анадолу Эфес – 12-4, Бешикташ – 11-5, Галатасарай – 10-5, Бахчешехир – 10-6, Мерсин – 9-7, Каршияка – 8-8, Бурсаспор – 7-9, Петким Спор – 7-9, Тюрк Телеком – 7-9, Бююкчекмедже – 5-11, Дарушафака – 5-11, Яловаспор – 4-12, Маниса – 4-12, Меркезефенди – 2-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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