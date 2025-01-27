«Мэверикс» подписали двусторонний контракт с Кайлором Келли
«Мэверикс» усилили переднюю линию на фоне травм.
«Даллас» подписал двусторонний контракт с центровым Кайлором Келли (27 лет, 213 см).
Техасцы ранее из-за травм потеряли Дерека Лайвли и Макси Клебера. В матчах G-лиги этого сезона Келли в среднем набирал 11,0 очка, 7,2 подбора и 2,4 блок-шота за 27,6 минуты на площадке.
«Мэверикс» пришлось расстаться с защитником Джейзиэном Гортманом, чтобы освободить место в составе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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