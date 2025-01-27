«Мэверикс» подписали двусторонний контракт с Кайлором Келли

«Мэверикс» усилили переднюю линию на фоне травм.

«Даллас » подписал двусторонний контракт с центровым Кайлором Келли (27 лет, 213 см).

Техасцы ранее из-за травм потеряли Дерека Лайвли и Макси Клебера. В матчах G-лиги этого сезона Келли в среднем набирал 11,0 очка, 7,2 подбора и 2,4 блок-шота за 27,6 минуты на площадке.

«Мэверикс» пришлось расстаться с защитником Джейзиэном Гортманом , чтобы освободить место в составе.