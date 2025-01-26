Чемпионат Италии. «Виртус» проиграл «Динамо Сассари», «Милан» одержал победу над «Триестом» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли четыре матча.

«Виртус» проиграл «Динамо Сассари», «Милан» одержал победу над «Триестом». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Трапани Шарк – 13-4, Брешия – 13-4, Тренто – 13-4, Виртус – 12-5, Милан – 11-6, Триест – 10-7, Дертона – 10-7, Реджо-Эмилия – 10-7, Венеция – 8-9, Тревизо – 7-10, Динамо Сассари – 7-10, Варезе – 6-11, Скафати – 4-13, Пистоя – 4-13, Наполи – 4-13, Ваноли Кремона – 4-13. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.