ACB. «Барселона» примет «Баскет Корунью», «Мурсия» встретится с «Реалом» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Барселона» сыграет с «Баскет Коруньей». «Мурсия» примет «Реал».
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Регулярный чемпионат
Положение команд: Уникаха – 5-1, Мурсия – 4-1, Валенсия – 4-1, Тенерифе – 3-1, Барселона – 3-2, Реал – 3-2, Гран-Канария – 3-2, Андорра – 3-2, Ховентуд – 3-3, Бильбао – 3-3, Манреса – 3-3, Сарагоса – 3-3, Баскет Корунья – 2-3, Форса Льейда – 2-3, Бреоган – 1-4, Баскония – 1-4, Гранада – 1-5, Жирона – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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