Дрю Юбэнкс был удален из-за неспортивного фола 2-й степени после стычек в матче «Юта» – «Мемфис»
Матч «Юты» с «Мемфисом» прошел в напряженной обстановке.
Сначала разыгрывающий «Гриззлис» Джа Морэнт и Кейонте Джордж получили по техническому замечанию, когда защитник «Джаз» не захотел расставаться с мячом после нарушения правил. Их борьба заставила вмешаться других игроков и персонал клубов.
Затем центровой Дрю Юбэнкс, отметившийся участием в первом инциденте, попытался снести центрового «Гриззлис» Зака Иди в ситуации без мяча. Юбэнкс получил неспортивный фол 2-й степени и был удален из игры.
«Мемфис» одержал победу со счетом 125:103.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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