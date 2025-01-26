Дрю Юбэнкс был удален из-за неспортивного фола 2-й степени после стычек в матче «Юта» – «Мемфис»

Матч «Юты» с «Мемфисом» прошел в напряженной обстановке.

Сначала разыгрывающий «Гриззлис» Джа Морэнт и Кейонте Джордж получили по техническому замечанию, когда защитник «Джаз» не захотел расставаться с мячом после нарушения правил. Их борьба заставила вмешаться других игроков и персонал клубов.

Затем центровой Дрю Юбэнкс , отметившийся участием в первом инциденте, попытался снести центрового «Гриззлис» Зака Иди в ситуации без мяча. Юбэнкс получил неспортивный фол 2-й степени и был удален из игры.

«Мемфис » одержал победу со счетом 125:103.