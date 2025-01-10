Карл-Энтони Таунс, Кейд Каннингем и Лонзо Болл – среди главных сюрпризов сезона НБА по опросу ESPN
Результатом стали 8 имен:
– Карл-Энтони Таунс, «Нью-Йорк». Скаут НБА: «Он дал Никс все, на что они могли рассчитывать, и больше. Его отсутствие оставило дыру в составе «Миннесоты». Так побеждают в обменах».
– Кейд Каннингем, «Детройт». Генменеджер НБА: «Когда ему дали максимальный контракт, многие посчитали его рискованным. Но сейчас он очень силен».
– Виктор Вембаньяма, «Сан-Антонио». Менеджер лиги: «Его выступление поразительно. Если он доведет этот состав до плей-офф, его должны отметить в голосовании за MVP. А это реально».
– Дайсон Дэниэлс, «Атланта». Скаут: «Все от того, что ему гораздо больше подходят «Хоукс». Он никогда не получал такую возможность в «Новом Орлеане» и плохо там смотрелся. Теперь он набрал уверенность в хорошей ситуации».
– Лонзо Болл, «Чикаго». Менеджер: «Кто-то возьмет его следующим летом и будет выглядеть очень прозорливым».
– Джеймс Харден, «Клипперс». Скаут: «Команда выглядит хорошо, он причина этого. Он и так был выдающимся игроком, но двигался в плохом направлении. Теперь он исправился».
– Норман Пауэлл, «Клипперс». Менеджер: «Ему досталось больше минут и бросков. Никто бы не поверил, что можно совершить такой рывок в таком возрасте».
– Кэмерон Джонсон, «Бруклин». Скаут: «Они очень хорошо понимают друг друга с тренером Жорди Фернандесом, который дал ему свободу».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий