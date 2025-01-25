Чемпионат Греции. «Панатинаикос» победил «Промитеас» и продлил серию до 16-0, «Перистери» выиграл у «Ариса»

Сегодня прошли три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Панатинаикос» в гостях победил «Промитеас» и продлил серию до 16-0, «Перистери» выиграл у «Ариса». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 16-0, Олимпиакос – 13-2, АЕК – 8-7, Кардицас – 8-7, Промитеас – 8-8, ПАОК – 8-8, Паниониос – 7-8, Перистери – 7-9, Лаврион – 5-10, Арис – 5-11, Марусси – 5-11, Колоссос – 3-12. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.