Карлос Алосен получил разрыв крестообразной связки второго колена

Карлос Алосен выбыл из состава «Гран-Канарии».

Молодой разыгрывающий пропустил 21 месяц из-за травмы левого колена в 2022 году. 24-летний защитник покинул «Реал » и перешел в «Гран-Канарию» в это межсезонье. На его счету 6,9 очка, 2,6 подбора, 3,1 передачи и 1,1 перехвата в 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата Испании.

Алосен получил разрыв крестообразной связки правого колена на этой неделе в матче Еврокубка против «Вулвз».

Защитник выбыл на неопределенный срок и как минимум пропустит остаток нынешнего сезона.