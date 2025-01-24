Карлос Алосен получил разрыв крестообразной связки второго колена
Карлос Алосен выбыл из состава «Гран-Канарии».
Молодой разыгрывающий пропустил 21 месяц из-за травмы левого колена в 2022 году. 24-летний защитник покинул «Реал» и перешел в «Гран-Канарию» в это межсезонье. На его счету 6,9 очка, 2,6 подбора, 3,1 передачи и 1,1 перехвата в 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата Испании.
Алосен получил разрыв крестообразной связки правого колена на этой неделе в матче Еврокубка против «Вулвз».
Защитник выбыл на неопределенный срок и как минимум пропустит остаток нынешнего сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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