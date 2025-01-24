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  • Тим Леглер: «Я бы убрал слово «безусловный» из статуса фаворита Востока у «Бостона». «Кливленд» по-настоящему хорош»
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Тим Леглер: «Я бы убрал слово «безусловный» из статуса фаворита Востока у «Бостона». «Кливленд» по-настоящему хорош»

Тим Леглер порассуждал о положении «Селтикс».

«Я бы убрал «безусловный» из статуса фаворита Востока «Бостона». Если бы пришлось обязательно сделать ставку, я бы сказал, что «Селтикс» будут в финале. Но они показали уязвимость. И для этого две основные причины.

Во-первых, «Кливленд» по-настоящему хорош. Они смогут доставить проблемы «Бостону», если встретятся в плей-офф, а все указывает на их столкновение в финале конференции.

Кроме того, их уязвимость в том, как они позволяют противнику успешно обороняться. Их склонность к ранним быстрым дальним броскам позволяет сопернику не ориентироваться на длительную защиту в полных владениях. Это уязвимость.

Но все-таки это действующий чемпион в «регулярке». Они совершили прорыв, регулярный чемпионат их больше не интересует. Нельзя искусственно создать прошлогоднюю атмосферу отчаяния, которая заставляла их выкладываться», – заключил эксперт ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Get Up в сети X
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